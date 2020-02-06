ИА «Ореанда-Новости». Жительница Югры пожаловалась в ФАС на повышение стоимости медицинских масок.

В управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба от жительницы Ханты-Мансийска, которая заявила о подорожании медицинских масок. По словам женщины, в одной из аптек города стоимость медицинских масок была завышена в два раза. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заместитель руководителя УФАС Василий Иванов рассказал, что жалоба поступила третьего февраля. Жительница Ханты-Мансийска сообщила, что упаковка 50 штук подорожала со 149 рублей до 300 рублей.

В ведомстве отметили, что пока что ведётся разбирательство. Если будет подтверждён факт нарушения законодательства, то администрацию аптеки ждёт ответственность.

Сейчас в аптеках округа ведётся еженедельный мониторинг цен на медицинские маски.