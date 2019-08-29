ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что в России нужно перерегистрировать госкорпорации в акционерные общества, там самым ликвидировав их, пишет «МК».



Артемьев заметил, что это нужно сделать, чтобы развивалась конкуренция. Глава ФАС добавил, что конкуренция может быть только тогда, когда госкорпорации станут обычными АО без привилегий.



Кроме того, по словам Артемьева, эту инициативу заложат в Национальный план конкуренции на 2021-2024 годы.