В настоящий момент назначена временно исполняющим обязанности ректора Ирина Соловьёва.

Ранее доцент кафедры бухгалтерского учёта Ирина Соловьёва занимала должность проректора, отвечающего за вопросы учебной работы. Министр науки и высшего образования Российского Федерации Михаил Котюков уже подписал соответствующий приказ о назначении Ирины Соловьёвой.

Новое назначение связано с тем, что предыдущий ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская ушла в отставку в минувший понедельник. Причина ухода заключается в том, что истёк срок контракта Левитской. Кроме того, она вышла на заслуженный отдых. Прощаясь с коллективом, Алина Левитская отметила, что её уход никаким образом не может повлиять на дальнейшее развитие высшего учебного заведения. В последние семь лет ректорат университета Северного Кавказа определили ряд задач, которые стали приоритетными для дальнейшего успешного функционирования вуза. Стабильно работать в этом направлении, решая этот круг задач – обязанность сотрудников университета, заключила Алина Левитская. Стоит отметить, что она сама ещё в марте текущего года высказалась в пользу другого претендента на должность руководителя университета – Дмитрия Сумского, также занимающего должность проректора.

Ирина Соловьёва будет занимать место временно исполняющего обязанности ректора университета в течение одного года. Этот срок необходим для того, чтобы руководство Северо-Кавказского федерального университета определилось с тем, кто будет занимать пост ректора на постоянной основе.