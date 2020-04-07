ИА «Ореанда-Новости». Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне, пишет «Интерфакс».



По её словам, пик эпидемии в стране наступит через 10-15 дней, после этого Россия выйдет на плато, на котором продержится некоторое время. После этого эпидемия пойдёт на спад. Скворцова отметила, что для спада потребуется столько же времени, сколько пандемия нарастала.



Всего в России коронавирусом заразились более семи тысяч человек, только за сутки инфицированных стало больше более чем на тысячу человек.