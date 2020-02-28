ИА «Ореанда-Новости». Глава ФНПР пояснил, как будет оплачиваться выходной день, на который назначено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНРП) Михаил Шмаков объяснил, как именно будет оплачиваться выходной 22 апреля. В этот день состоится всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Шмаков отметил, что этот день будет оплачен.

Глава ФНПР пояснил, что дополнительный выходной не окажет никакого влияния на тех сотрудников, кто получает оклады. Этот день с юридической точки зрения является оплачиваемым, поэтому он не повлияет на зарплату. Почувствуют на себе лишний выходной лишь те, кто работает сдельно, так как их дополнительный нерабочий день оплачиваться не будет.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проведение голосования 22 апреля 2020 года.



