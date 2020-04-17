ИА «Ореанда-Новости». В ФСБ поделились деталями плана подростка, готовившего теракт в школе в Красноярске. По информации краевого управления ФСБ России, причиной изменения планов подростка стал перевод школьников на дистанционное обучение.

Накануне стало известно о задержании в Красноярске подростка за подготовку вооружённого нападения на школу. У него были изъяты самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья с патронами, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. Инструкцию по изготовлению взрывных устройств школьник нашёл в Сети.

По предварительной информации, подросток решил совершить теракт с использованием самодельных бомб и ружья в марте. Однако изменение учебного формата помешало ему осуществить свои планы.

В отношении подростка возбуждено три уголовных дела, в том числе о приготовлении к теракту.