Отмечается, что деньги правоохранители нашли в доме, машине и служебном кабинете Черкалина.Генпрокуратура подала иск об изъятии в пользу государства имущества полковника на 6,3 миллиарда рублей. Речь идёт о пяти квартирах, двух коттеджах, шести участках, а также о 14 нежилых помещениях и двух машинах. Плюс надзорное ведомство требует обратить в доход государства найденные деньги.Отмечается, что полковник на деньги незаконно приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников.Напомним, Черкалин и два его подельника обвиняются в создании преступной группы, занимавшейся вымогательством у российских предпринимателей.