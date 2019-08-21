21.08.2019, 16:42
В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег нашли при обысках у полковника Черкалина
ИА «Ореанда-Новости». У бывшего главы второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина при обыске нашли 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8 миллионов евро, пишет «МК».
Отмечается, что деньги правоохранители нашли в доме, машине и служебном кабинете Черкалина.
Генпрокуратура подала иск об изъятии в пользу государства имущества полковника на 6,3 миллиарда рублей. Речь идёт о пяти квартирах, двух коттеджах, шести участках, а также о 14 нежилых помещениях и двух машинах. Плюс надзорное ведомство требует обратить в доход государства найденные деньги.
Отмечается, что полковник на деньги незаконно приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников.
Напомним, Черкалин и два его подельника обвиняются в создании преступной группы, занимавшейся вымогательством у российских предпринимателей.
Отмечается, что деньги правоохранители нашли в доме, машине и служебном кабинете Черкалина.
Генпрокуратура подала иск об изъятии в пользу государства имущества полковника на 6,3 миллиарда рублей. Речь идёт о пяти квартирах, двух коттеджах, шести участках, а также о 14 нежилых помещениях и двух машинах. Плюс надзорное ведомство требует обратить в доход государства найденные деньги.
Отмечается, что полковник на деньги незаконно приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников.
Напомним, Черкалин и два его подельника обвиняются в создании преступной группы, занимавшейся вымогательством у российских предпринимателей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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