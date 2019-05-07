ИА «Ореанда-Новости» Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер выразил сомнение по поводу способности США демонстрировать силу при посредстве авианосца, который Пентагон намерен отправить к побережью Ирана.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о планах отправить в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков, назвав это «ясным… сигналом для иранского режима».

Хемикер в своей статье усомнился, не является ли такая акция не более чем «стотысячетонным блефом». Журналист не ставит под сомнение военную мощь упомянутой авианосной группы, но при этом указывает по крайней мере две причины, почему заявление Болтона едва ли окажет влияние на иранские власти. Во-первых, указывает Хемикер, уже были случаи, когда корабли США «не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа». Весной 2017 года он заявил, что авианосец «Карл Винсон» будет направлен к берегам Северной Кореи, но он отправился в Индийский океан. Во-вторых, присутствие американских авианосцев вблизи Ирана – уже давно «не исключение, а правило».