ИА «Ореанда-Новости». Полиция Германии взялась за расследование уголовного дела по факту осквернения могил на советском воинском кладбище в Шпремберге. Об этом проинформировала пресс-служба посольства России в ФРГ.

Кладбище, где были осквернены памятники советским воинам, находятся в федеральной земле Бранденбург. По данным дипмиссии, местные власти приступили к очистке и восстановлению кладбища, начато расследование.

Памятники разрушили 9 мая спустя нескольких часов после завершения торжественных мероприятий, посвящённых Победе советских воинов в Великой Отечественной войне. На надгробиях нарисовали нацистскую символику и запылили плиты краской.