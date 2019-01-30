ИА "Ореанда-Новости". Правоохранительные органы Германии задержали троих граждан Ирака, которые подозреваются в подготовке террористического акта с использованием взрывчатых устройств.

По данным издания The Local, полиция арестовала 23-летних Ф.Херша и Ф.Шахина, а также 36-летнего С.Рауфа. Они были задержаны в ходе одного из утренних рейдов в городе Мельдорф, расположенном в земле Шлезвиг-Гольштейн вблизи датской границы.

По версии следствия, при атаке задержанные планировали использовать автомобиль, оружие и бомбу. Однако цель и место атаки выбраны не были, поскольку злоумышленники только начали подготовку.

По предварительным данным, все задержанные являются беженцами. В рамках расследования уже проведены обыски в квартирах в федеральных землях Баден — Вюртемберг и Мекленбург — Передняя Померания.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что в начале текущего года задержанный Шахин специально стал посещать курсы вождения, а также изучал информацию в онлайн-справочниках по изготовлению взрывных устройств. Подозреваемый также пытался организовать доставку взрывателя в Германию из Великобритании, однако эти планы оказались сорваны правоохранителями Соединённого Королевства.

Также, по информации полиции Германии, Шахин и Херш стали собирать взрывчатые вещества из пиротехнических устройств. Кроме того, подозреваемые молодые люди попросили Рауфа достать им оружие, однако цену за пистолет Макарова посчитали высокой.

По данным следствия, идея совершить атаку зародилась у подозреваемых после приезда в Германии осенью 2015 года. Консультации в планировании теракта им давал неизвестный через мессенджер Telegram.

Граждане Ирака уже смогли провести несколько тестовых взрывов, сообщил журналистам Reuters министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. По его словам, следствию предстоит выяснить, связаны ли задержанные с какой-либо террористической группой. Зеехофер сообщил также, что их действия можно квалифицировать как «террористическую опасность».