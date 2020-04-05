В пятницу в краевом минздраве распространили информацию о двух служащих в этом лечебном учреждении, которые были госпитализированы с симптомами пневмонии. У низ взяли пробы на коронавирус.В сообщении говорится, что в лечебном учреждении будут принимать лишь тех, у кого коронавирус уже подтверждён.