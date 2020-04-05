05.04.2020, 19:34
В Перми закрыли на карантин несколько отделений инфекционной больницы
ИА «Ореанда-Новости». В Перми несколько отделений краевой инфекционной больницы закрыли на карантин после того, как у некоторых сотрудников заподозрили заражение коронавирусом, заявлено властями региона в Telegram.
В пятницу в краевом минздраве распространили информацию о двух служащих в этом лечебном учреждении, которые были госпитализированы с симптомами пневмонии. У низ взяли пробы на коронавирус.
У трёх сотрудников больницы позднее также были получены подозрительные анализы на COVID-19.
В сообщении говорится, что в лечебном учреждении будут принимать лишь тех, у кого коронавирус уже подтверждён.
В пятницу в краевом минздраве распространили информацию о двух служащих в этом лечебном учреждении, которые были госпитализированы с симптомами пневмонии. У низ взяли пробы на коронавирус.
У трёх сотрудников больницы позднее также были получены подозрительные анализы на COVID-19.
В сообщении говорится, что в лечебном учреждении будут принимать лишь тех, у кого коронавирус уже подтверждён.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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