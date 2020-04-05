ИА «Ореанда-Новости». В Перми несколько отделений краевой инфекционной больницы закрыли на карантин после того, как у некоторых сотрудников заподозрили заражение коронавирусом, заявлено властями региона в Telegram. 

В пятницу в краевом минздраве распространили информацию о двух служащих в этом лечебном учреждении, которые были госпитализированы с симптомами пневмонии. У низ взяли пробы на коронавирус.

У трёх сотрудников больницы позднее также были получены подозрительные анализы на COVID-19. 

В сообщении говорится, что в лечебном учреждении будут принимать лишь тех, у кого коронавирус уже подтверждён.