ИА «Ореанда-Новости» В Госдепартаменте США заявили, что в ходе своего визита в Россию государственный секретарь Майк Помпео проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча действительно может состояться. Помпео совершит визит в Россию 12-14 мая, в ходе поездки госсекретарь встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с российским лидером. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на заявление Госдепа, что в ходе встречи будут обсуждаться различные вопросы, касающиеся двухсторонних отношений и международных проблем.