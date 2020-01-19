ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме прокомментировали фразу о том, чтобы «мочить» журналистов и призвали его извиниться.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко отреагировал на призыв главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» журналистов. Депутат заявил, что Игнатьеву необходимо принести извинения за своё поведение.

Как отметил Ревенко, Игнатьев должен соответствовать посту губернатора и чётко формулировать свои мысли. Высказывание о том, что необходимо «мочить» некоторых журналистов и блогеров, является двусмысленным. Оно задевает большое количество добросовестных работников этой сферы. Игнатьев должен извиниться, считает Ревенко.

Ранее сообщалось о том, что Игнатьев на одном из выступления призвал «мочить» некоторых блогеров и журналистов, которые, по его словам, «хорошо здесь устроились».