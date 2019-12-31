ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что в России хотят ввести презумпцию согласия на донорство органов после смерти, пишет «Парламентская газета».



Депутат рассказал, что уже готов соответствующий законопроект.



Парламентарий отметил, что работа над законопроектом велась вместе с Минздравом. Однако законопроект ещё требует детального обсуждения. Согласно документу, человек сможет стать донором, если не дал письменного или устного отказа от этого, или такой отказ не дали его родственники в течение трёх часов после того, как у него зафиксировали смерть мозга.



В проекте закона также прописали обязанность врачей после смерти мозга у пациента информировать родственников о желании изъять у него органы.