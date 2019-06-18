18.06.2019, 19:16
В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за домогательства
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы, единоросс Руслан Бальбек разрабатывает законопроект, который вводит новый вид уголовного наказания – за домогательства.
Так, проектом закона предусматривается до шести лет лишения свободы «за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера». Парламентарий подчеркнул, что харрасмент наносит жертве психологическую травму.
Отмечается, что особое внимание в документе уделяется домогательствам к несовершеннолетним. Депутат отметил, что собирается представить проект закона на обсуждение экспертного совета фракции в ближайшее время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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