ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы, единоросс Руслан Бальбек разрабатывает законопроект, который вводит новый вид уголовного наказания – за домогательства.



Так, проектом закона предусматривается до шести лет лишения свободы «за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера». Парламентарий подчеркнул, что харрасмент наносит жертве психологическую травму.



Отмечается, что особое внимание в документе уделяется домогательствам к несовершеннолетним. Депутат отметил, что собирается представить проект закона на обсуждение экспертного совета фракции в ближайшее время.