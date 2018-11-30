ИА «Ореанда-Новости». 30 ноября, в пятницу, Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал инцидент со вторжением в российские воды украинских судов и реакцию на это событие руководства западных стран.

Леонид Слуцкий уверен: резкая реакция, которую демонстрируют, в частности, правительства США и Великобритании, служит доказательством того, что действия Киева были провокационными и заранее спланированными.

В пятницу Слуцкий заявил журналистам: было вполне ожидаемо, что осуждение керченского инцидента «достигнет вселенских масштабов» перед саммитом «Большой двадцатки» в Аргентине, который начался как раз 30 ноября. Это заметно по резолюции, которую принял Сенат США (описание сути событий в ней не соответствует действительности), а также по тому, что британский премьер Тереза Мэй требует ввести новые санкции в отношении России. Леонид Слуцкий высказал мнение, что это провокация, которая, так же как нашумевшее «дело Скрипалей», имеет целью исказить образ России в глазах мирового сообщества, особенно накануне международного саммита.

Подобные формулировки с искажением фактов уже звучали, помимо Солсбери, когда «стратегические партнёры» России комментировали ситуацию в Сирии. Леонид Слуцкий назвал происходящее «абсолютно необоснованным и недостойным». Он подчеркнул: то, что случилось в Керченском проливе, даже на один процент не соответствует «волне мирового возмущения», которую политики искусственно поднимают против этого инцидента. Не говоря уже о том, что они словно забыли о факте вторжения украинских судов в территориальные воды России.

Немногим ранее Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию, в которой критикуются действия России в Керченском проливе. Сенатор Рон Джонсон, один из авторов данной резолюции, отмечает, что документ призывает «незамедлительно вернуть корабли и освободить заключённых», а также поддерживает киевские власти. Премьер-министр Тереза Мэй также сообщила, что Лондон в связи с инцидентом будет настаивать на введении дополнительных антироссийских санкций.