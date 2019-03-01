Пушкина отметила, что во всём мире с домашним насилием борются, принимая для этого соответствующие законы. Депутат рассказала, что Россия сегодня одна из немногих стран, которые не приняли подобный закон.Кроме того,, потому что «на все нужна политическая воля».По словам Пушкиной, сегодня одной из главных задач для неё – донести до государства то, что домашнее насилие в России распространено повсеместно и необходим закон, который бы регулировал эту проблему.Однако, как рассказала депутат,. Проблема в том, что в законе нет определения семьи, оно есть только в Семейном кодексе.Напомним, что. Но это возможно только тогда, когда такое деяние совершено первый раз.Примечательно, что до принятия этого закона количество преступлений, связанных с домашним насилием, росло. В 2014 году было выявлено 42,8 тысяч случаев, в 2016 – 65,5 тысяч. Однако в 2017 было выявлено 36 тысяч случаев домашнего насилия. Отмечается, что в 2017 году почти в 70% случаев за такое преступление наказывали штрафом. При этом по статистике около 40% случаев домашнего насилия приводят к тяжким повреждениям у женщин.