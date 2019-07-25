ИА «Ореанда-Новости» В Госдуме РФ была создана рабочая группа для разработки комплексного подхода к решению проблемы домашнего насилия в семье. По словам главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, одними поправками в уголовный кодекс в данной ситуации не обойтись, стоит задача разработать комплекс мер по предотвращению домашнего насилия.

Он подчеркнул, что в Госдуме уже разрабатывается законопроект, который будет включать в себя поправки в УК, а также изменения Семейного кодекса и закона об опеке.