ИА «Ореанда-Новости». Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума вносит изменения в регламент работы по законопроектам, пишет «МК».



Так, по новым правилам, после поступления проекта закона в Госдуму депутаты уже не смогут к нему присоединиться в качестве соавтора. Володин подчеркнул, что эту «порочную практику» нужно прекратить.



По словам спикера, эта мера позволит повысить качество предлагаемых законопроектов и подвести четкие итоги работы к концу созыва.