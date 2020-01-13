13.01.2020, 18:20
В Госдуме ограничат число депутатов-соавторов законопроектов
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума вносит изменения в регламент работы по законопроектам, пишет «МК».
Так, по новым правилам, после поступления проекта закона в Госдуму депутаты уже не смогут к нему присоединиться в качестве соавтора. Володин подчеркнул, что эту «порочную практику» нужно прекратить.
По словам спикера, эта мера позволит повысить качество предлагаемых законопроектов и подвести четкие итоги работы к концу созыва.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии