ИА «Ореанда-Новости» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Зеленского о том, что для восстановления мирного диалога с Россией необходимо отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Он перефразировал заявление Зеленского следующим образом: российская сторона должна отпустить моряков, а украинская «подумает, мириться или нет». При этом, как отметил Бальбек в беседе с RT, Киев ничего не говорил об освобождении журналиста Кирилла Вышинского.

Депутат подчеркнул, что такие требования не подходят для сторон, которые хотят найти взаимопонимание.