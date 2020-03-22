ИА «Ореанда-Новости». Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил слова министра обороны Словакии. Он заявил, что, скорее всего, новый министр обороны Словакии нацелен на сотрудничество с НАТО.

Ранее новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией. Он также подчеркнул, что Словакия не намерена делать вид, что не замечает того, как Россия «предпринимает шаги, переходящие границу дружеских отношений».

Швыткин отметил, что Надь пытается держать нейтральную позицию и поддерживать ровных отношений, что с США, что с Россией. Однако нельзя отрицать сближение с позициями США, добавил депутат.





