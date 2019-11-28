ИА «Ореанда-Новости». Госдума может ввести льготы для инвалидов на платных трассах.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на слова главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он выступил автором данной инициативы.

Нилов рассказал, что в проекте находятся поправки, которые могут позволить людям с инвалидностью бесплатно ездить по платным трассам России. Инвалидам лишь понадобится соответствующий знак на автомобилях.

Водители, на чьих транспортных средствах присутствует специальный знак, бесплатно пользуются паркингом. Депутаты же планируют увеличить размер льготных прав этой категории граждан и разрешить им бесплатный проезд по платным трассам страны.

Нилов добавил, что со следующего года введётся более строгий режим контроля за этим знаком. Информация о соответствующих транспортных средствах будет заноситься в реестр.



