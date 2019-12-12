12.12.2019, 19:05
В Госдуме предлагают наказывать за склонение молодёжи к наркотикам
ИА «Ореанда-Новости». Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне полагает, что за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков должна быть уголовная ответственность, пишет РИА Новости.
Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что это направление будет проработано. Он назвал склонение молодёжи к употреблению наркотиков «выстрелом в будущее».
Депутат отметил, что нужно приминать жёсткие меры, если профилактика не показывает результатов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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