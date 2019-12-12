ИА «Ореанда-Новости». Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне полагает, что за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков должна быть уголовная ответственность, пишет РИА Новости.



Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что это направление будет проработано. Он назвал склонение молодёжи к употреблению наркотиков «выстрелом в будущее».



Депутат отметил, что нужно приминать жёсткие меры, если профилактика не показывает результатов.