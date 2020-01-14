14.01.2020, 15:54
В Госдуме предлагают повесить портрет Сталина на ГУМе во время парада Победы
ИА «Ореанда-Новости». Депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов заявил, что не надо завешивать Мавзолей Ленина во время парада в честь 75-летия Победы, а на фасаде расположенного напротив ГУМа разместить портрет Иосифа Сталина, пишет ТАСС.
По мнению парламентария, размещения портрета Сталина будет благодарностью «нашим отцам и дедам».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициативу депутата изучит профильный думский комитет, а также другие фракции.
По мнению парламентария, размещения портрета Сталина будет благодарностью «нашим отцам и дедам».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициативу депутата изучит профильный думский комитет, а также другие фракции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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