ИА «Ореанда-Новости». Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов выступил с инициативой уравнять зарплаты депутатов со средней по стране, передаёт агентство «Москва».



Нилов отметил, что уравнение зарплат парламентариев будет «очень хорошим подарком к Новому году» для россиян. Так депутат отреагировал на заявление депутата заксобрания Ленобласти Владимира Петрова, который предложил ввести дополнительные «нравственные» правила поведения для чиновников на корпоративах. Кроме того, он предложил усилить контроль за расходованием бюджетных денег на такие мероприятия.



Нилов на это отметил, что пока рано прописывать, сколько пить и есть депутатам.