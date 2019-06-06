Парламентарий отметил, что первой ступенью образования является бакалавриат. По его окончании уже можно идти работать. Чернышов добавил, что его предложение найдёт одобрение.Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что включение в рабочий стаж аспирантуры давало дополнительный мотив обучения в ней.