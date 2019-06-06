06.06.2019, 15:46
В Госдуме предлагают включить в трудовой стаж магистратуру и аспирантуру
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель председателя комитета Думы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением включить магистратуру и аспирантуру в рабочий стаж, пишут РИА Новости.
Парламентарий отметил, что первой ступенью образования является бакалавриат. По его окончании уже можно идти работать. Чернышов добавил, что его предложение найдёт одобрение.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что включение в рабочий стаж аспирантуры давало дополнительный мотив обучения в ней.
Парламентарий отметил, что первой ступенью образования является бакалавриат. По его окончании уже можно идти работать. Чернышов добавил, что его предложение найдёт одобрение.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что включение в рабочий стаж аспирантуры давало дополнительный мотив обучения в ней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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