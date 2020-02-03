ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Константин Затулин выступил с инициативой дополнить преамбулу Конституцию словом «русские», пишет «Интерфакс».



По мнению парламентария, фраза должна звучать следующим образом: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами...».



Депутат подчеркнул, что сейчас в Конституции слово «русский» встречается только один раз – в статье о госязыке. Затулин уверен, что этого недостаточно, так как нужно отразить «системообразующую роль наиболее многочисленного русского народа» в формировании государства.