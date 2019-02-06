ИА «Ореанда-Новости» Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов предложил оставить стипендию студентам, учащимся на тройки, при условии, если они совмещают учёбу с работой по специальности. Такое предложение он высказал в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Единоросс считает, что если студент устроился работать по своему профилю, то это говорит о том, что он осознанно подошёл к выбору своей будущей профессии и делают всё возможное, чтобы развиваться в выбранной отрасли.

Он отметил, что таких студентов не стоит лишать финансовой поддержки от государства из-за оценок ниже «хорошо» и «отлично». При этом он отметил, что зарплата начинающих специалистов и так невысокая.

«Студентам приходится соглашаться на любые условия: бесплатные стажировки и низкая зарплата, - лишь бы иметь возможность учиться у лучших, нарабатывать опыт. Лишняя поддержка со стороны государства им не повредит», - подчеркнул Шулепов.

24 января в Госдуму был внесён законопроект, подготовленный партией «Справедливая Россия», о повышении стипендий студентам. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что студенты вынуждены подрабатывать официантами и грузчиками вместо того, чтобы посвятить время учёбе. Он заявил, что стипендия должна быть не ниже прожиточного минимума.

Кроме того, ранее Татьяна Голикова на встрече со студентами и молодыми учёными сообщила, что правительство рассматривает вопрос о повышении стипендий аспирантам.

Ранее в министерстве образования и науки рассказали, что право получать повышенную стипендию имеют лишь 10% учащихся вуза. Такие стипендии получают студенты, положительно себя проявившие в учёбе, научной деятельности, спорте и культурных мероприятиях. В Минобрнауки заявили, что нецелесообразно выплачивать повышенные стипендии более чем 10% учащихся, при этом, если студентов, претендующих на повышение выплат больше, чем это число, то руководство вуза будет на конкурсной основе определять лучших из лучших.

На данный момент средняя стипендия по России составляет 1600 рублей.