ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы предложил разрешить россиянам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ.

Василий Власов, депутат, входящий в состав фракции ЛДПР, направил предложение министру строительства и ЖКХ. Он решил, что необходимо рассмотреть вопрос предоставления некачественных коммунальных услуг.

Депутат рассказал о большом количестве жалоб со стороны граждан. Население сетует на высокие тарифы, низкое качество и несоответствие услуг санитарным нормам. Многие считают такое положение дел несправедливым.

Власов предложил закрепить за гражданами право не оплачивать счета за неоказание и за некачественное водоснабжение, водоотведения, отопления, предоставления газа и электроэнергии и другие.