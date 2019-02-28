ИА «Ореанда-Новости» Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Курильские острова должны быть названы Русскими.

Миронов предложил это в эфире канала «Россия 24». Он заявил, что острова «были, есть и будут русскими» поэтому их необходимо переименовать.

Кроме того, политик заявил, что острова на самом деле изначально были российскими, так как их открыли русские казаки и никакой другой стране эти территории принадлежать не могут.

С ноября 2018 года ведётся процесс диалога между Россией и Японий по территориальной принадлежности Курильских островов. Между странами не подписан мирный договор, что осложняет их взаимодействие.

Япония считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими, рассматривая вопрос с точки зрения трактата 1855 года о торговле и границах.Токио ставит условием подписания мирного договора возвращение островов Японии.

Острова были переданы Советскому союзу по окончании Второй мировой войны, Москва высказывает позицию, согласно которой суверенитет России над Курилами безоговорочный и в нём не приходится сомневаться, он отвечает всем международным правовым нормам.

В ноябре президент России Владимир Путин встретился в Сингапуре с японским премьер-министром Синдзо Абэ, после этого было объявлено об ускорении диалога о подписании мирного договора и курильском вопросу.

Накануне 27 февраля в СМИ появились сообщения, что Япония выразила протест России по поводу прибытия на Курилы спецпредставителя президента Сергея Иванова.

Иванов, в период своего визита на Шикотан заявил, что территориальные претензии и проблемы есть у Японии, а не у России. Он опроверг информацию о том, что страны ведут переговоры о передаче островов.

Несмотря на протест, Токио всё же продолжит обсуждать с Москвой курильский вопрос.