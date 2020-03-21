ИА «Ореанда-Новости». Зампред комитета ГД по образованию и науке предложил сделать ЕГЭ в 2020 году дистанционным. Предложение было выдвинуто из-за пандемии коронавируса COVID-19, из-за которого школьники ушли на каникулы, а студенты перешли на дистанционное обучение. Борис Чернышов направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Чернышов отметил, что общая ситуация с пандемией вынуждает перейти на дистанционную форму сдачи Единого государственного экзамена. ЕГЭ также являются массовым мероприятием, подчеркнул депутат. «Наши дети имеют право быть здоровыми», - цитирует Чернышова RT.

16 марта было принято решение перенести сроки досрочной сдачи ЕГЭ. Расписание сдачи экзамена уже находится в корректировке, однако даты пока не определены.

