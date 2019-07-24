ИА «Ореанда-Новости» В законопроект о возвращении курилок в аэропорта предложено внести пункт о платном входе, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Об этом сообщил первый зампред комитет по охране здоровья нижней палаты Федор Тумусов в беседе с «Известиями».

По словам парламентария, оборудование отдельных комнат для курения требует дополнительных расходов, которые можно переложить на пользователей. Плата за пользование курилкой, по мнению Тумусова должна составлять 50–100 рублей.