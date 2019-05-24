Парламентарий отметил, что будущий год будет годом развития предпринимательства, поэтому такое звание будет как нельзя кстати. Зубарев уверен, что это ещё раз подчеркнет отношение государства к бизнесу.

Инициативу поддержал «Деловой России» Андрей Назаров. Он напомнил, что такое звание сегодня присваивается в нескольких регионах России, но было бы логично распространить его на всю страну.