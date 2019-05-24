24.05.2019, 18:56
В Госдуме предложили учредить звание «Заслуженный предприниматель России»
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы, единоросс Виктор Зубарев выступил с предложением учредить в стране звание «Заслуженный предприниматель России», сообщают РИА Новости.
Парламентарий отметил, что будущий год будет годом развития предпринимательства, поэтому такое звание будет как нельзя кстати. Зубарев уверен, что это ещё раз подчеркнет отношение государства к бизнесу.
Инициативу поддержал «Деловой России» Андрей Назаров. Он напомнил, что такое звание сегодня присваивается в нескольких регионах России, но было бы логично распространить его на всю страну.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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