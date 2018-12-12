ИА «Ореанда-Новости»В Госдуму внесли законопроект, который предполагает административную ответственность за распространение в интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство.

Инициаторами проекта выступили члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Распространение информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти предлагают приравнять к «Мелкому хулиганству» и ввести наказание в виде штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Один из авторов проекта Андрей Клишас рассказал РИА Новости, что закон уже предусматривает ответственность за проявление неуважения к символам государственной власти и оскорбление представителей власти. Однако, по мнению парламентариев, соблюдать правила поведения необходимо также и в виртуальном пространстве.

«Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — заявил сенатор.

Предполагается, что генпрокурор или его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием о блокировке ресурсов, распространяющих неподобающую и оскорбительную информацию. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в КоАП.

Ранее Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи, предполагающей за репосты в социальных сетях. Согласно изменениям, теперь уголовная ответственность за публикации в интернете может наступить лишь в том случае, если человек более одного раза за год привлекался к административной ответственности.