ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме предложили блокировать сайты и мобильные приложения для знакомств в интернете. За это выступает глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева из партии КПРФ. Свою точку зрения она сообщила информагентству «Москва».

С точки зрения Петнёвой, она возглавляет комитет «по нормальной семье, когда мужчина и женщина женятся, потому что любят друг друга». С точки зрения депутата, ненормально современная тенденция поиска партнёров в Сети, когда «нажали на кнопочку, совпало – давай».

– Мы тоже в свое время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно, – пояснила Тамара Плетнева, комментируя набирающие популярность в России знакомства в интернете.

С её точки зрения подобное знакомство в интернете может обернуться любыми последствиями, от афериста до психически больного человека.

Кроме того, она заявила, что такие сайты оказывают негативное влияние на отношения между мужчиной и женщиной. Она выступает за полное ограничение сайтов для знакомств и даже за то, «чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят», — сказала она.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей обратила внимание на то, что девушки должны вести себя разумнее и контролировать поведение, чтобы не допустить нежелательных последствий, «ведь они же мамы будущие».

– Ребята как-то к этому проще относятся – переспал и ушел, а ей потом расхлёбывать. Поэтому она должна думать больше, – заявила она.

Поэтому, с её точки зрения, нужно заранее пресекать негативные последствия, путём блокировки приложений и ресурсов для интернет-знакомств.

– Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать. Поэтому я с вами согласна, такие сайты нужно блокировать, и не только такие, – подытожила Плетнева.

Напомним, перед чемпионатом мира по футболу в России она вспомнила про Олимпиаду-80 в СССР и заявила, что тогда в стране появилось много матерей-одиночек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это заявил, что российские женщины «сами разберутся».



