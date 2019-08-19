ИА «Ореанда-Новости». Руководители всех фракций Госдуму обсудили возможность замены председателей ряда комитетов, которые не пришли на внеочередное заседание Совета Думы, пишет «Интерфакс».



Источник издания рассказал, что с такой инициативой выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Отмечается, что замена может произойти в рамках фракций. Таким образом, комитет остался бы за фракцией, но председателя могут заменить.



На внеочередном заседании Совета Госдуму депутаты обсудили вмешательство третьих лиц во внутренние дела России. На нём, в частности, не присутствовали глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, руководитель комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев и другие. Теперь фракции будут оценивать причины отсутствия парламентариев.