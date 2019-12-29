ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы пригласил «Миротворца» пройти психоневрологическое лечение в Крыму.

Депутат Государственной думы РФ от Крымской республики Михаил Шеремет отреагировал на внесение первых пассажиров поезда, проехавшего по мосту через Керченский пролив, в базу украинского сайта «Миротворец». Он отметил, что создателям сайта необходимо приехать в Крым и подлечить свою психику.

Шеремет заявил РИА Новости, что в новом современном психоневрологическом диспансере Белогорского района Крыма наверняка хватит коек для всех создателей сайта «миротворец». Он назвал их действия вопиющим фактом, а также отметил, что им «помогут и вылечат».

По мнению депутата, этот сайт должен быть признан террористическим.



