29.07.2019, 12:03
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
ИА «Ореанда-Новости» Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что за появление в общественных местах в футболке, на которое присутствуют нецензурные надписи, следует отправлять на исправительные работы или же арестовывать на 15 суток.
При этом депутат предлагает также наказывать и за надписи, схожие по звучанию или написанию с бранными совами.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях за использование нецензурной лексики в общественных местах может грозить штраф в размере 500 до 1 тыс. руб. или же арест на срок до 15 суток.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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