ИА «Ореанда-Новости» Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что за появление в общественных местах в футболке, на которое присутствуют нецензурные надписи, следует отправлять на исправительные работы или же арестовывать на 15 суток.

При этом депутат предлагает также наказывать и за надписи, схожие по звучанию или написанию с бранными совами.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях за использование нецензурной лексики в общественных местах может грозить штраф в размере 500 до 1 тыс. руб. или же арест на срок до 15 суток.