ИА «Ореанда-Новости». Депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев заявил, что нужно закрыть границу с Грузией и принять ряд жестких мер.



В частности, парламентарий призвал запретить переводы с территории России на территорию Грузии и запретить продажу грузинского вина. При этом он отметил, что можно пойти и дальше, «но пока только экономически».



Своё заявление депутат сделал на выступлениях фракций в нижней палате парламента.