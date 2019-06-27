27.06.2019, 17:00
В Госдуме призвали закрыть границу с Грузией и запретить импорт грузинского вина
ИА «Ореанда-Новости». Депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев заявил, что нужно закрыть границу с Грузией и принять ряд жестких мер.
В частности, парламентарий призвал запретить переводы с территории России на территорию Грузии и запретить продажу грузинского вина. При этом он отметил, что можно пойти и дальше, «но пока только экономически».
Своё заявление депутат сделал на выступлениях фракций в нижней палате парламента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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