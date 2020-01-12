ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы отреагировал на решение президента Абхазии Рауля Хаджимбы уйти в отставку.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, уйти с поста президента для Рауля Хаджимбы было верным решением. Сейчас всем институтам общества необходим компромисс, так как перед гражданами стоит задача выбрать нового лидера для республики.

Водолацкий заявил, что взаимопонимание и компромисс помогут найти руководителя, который достойно подойдёт к экономическому развитию страну и будет поддерживать спокойную обстановку в стране.



Политик также напомнил некотором расколе в гражданском обществе Абхазии. Разные группы влияния поддерживают разных политиков, что приводит к нестабильной ситуации в республике.



