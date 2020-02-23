ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме дали оценку ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала ситуацию, которая возникла вокруг российского биатлониста Александра Логинова. Журова отметила, что компенсацию морального ущерба, который был нанесён спортсмену, будет сложно взыскать с полицейских.

Депутат заявила, что на действия итальянской полиции необходимо реагировать. МИД уже послал ноту для получения разъяснений по данной ситуации. Журова также добавила, что в номере Логинова не было найдено следов допинга, в использовании которого обвиняют спортсмена.

В воскресенье биатлонист Логинов отказался от участия в гонке с общего старта из-за того, что в его номере был проведён обыск итальянской полицией.