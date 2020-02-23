ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме оценили заявление Дональда Трампа об отношениях Москвы и Киева.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил слова Трампа, который пожелал улучшения в отношениях России и Украины. Политик заявил в комментарии телеканалу RT, что Москва никогда не ссорилась с Киевом.

Бальбек отметил, что Россия всегда относилась к Украине как к братской стране. Депутат заявил, что слова Трампа приятно слышать и выразил надежду на то, что стену между Россией и Украиной когда-нибудь «разберут по кирпичикам».

Также депутат подчеркнул, что западные коллеги Трампа должны внимательно прислушаться к словам американского лидера и дать возможность Москве и Киеву самостоятельно двигаться к «потеплению».