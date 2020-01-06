ИА «Ореанда-Новости». В думской комиссии по этике высказались по поводу того, что лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раздавал деньги гражданам в центре Москвы, пишет «МК».



Ранее Жириновский посетил новогоднюю ярмарку в Москве, где пообщался с гражданами. При этом политик также начал раздавать деньги «на подарки». «Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», - говорил Жириновский, раздавая толпе тысячные купюры.



Глава комиссии по этике Отари Аршба заявил, что сейчас депутаты не могут рассмотреть поведение Жириновского, так как они на каникулах до 13 января. По его словам, разбираться они будут после праздничных дней.