На сайте Госдумы размещено сообщение Володина, в котором говорится, что фашисты и их пособники убили в 1933-1945 годах 6 миллионов евреев. Володин заявляет, что Холокост в истории человечества является одним из самых чудовищных преступлений. Он отмечает, что у этого преступления не может быть срока давности и его нельзя оправдать.Володин заявил о необходимости знать и помнить правду о событиях тех лет и передавать её следующим поколениям.