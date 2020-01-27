27.01.2020, 11:08
В Госдуме рассказали о необходимости противостоять последователям антисемитизма
ИА «Ореанда-Новости». Вячеславом Володиным, работающим председателем Госдумы РФ, было сказано о необходимости бороться с ксенофобией и антисемитизмом и с теми, кто следует ему и осуществляет попытки переписать историю; с теми, кто пытается поставить под сомнение главную роль Красной армии в том, что был побежден фашизм, и отрицают Холокост.
На сайте Госдумы размещено сообщение Володина, в котором говорится, что фашисты и их пособники убили в 1933-1945 годах 6 миллионов евреев. Володин заявляет, что Холокост в истории человечества является одним из самых чудовищных преступлений. Он отмечает, что у этого преступления не может быть срока давности и его нельзя оправдать.
Володин заявил о необходимости знать и помнить правду о событиях тех лет и передавать её следующим поколениям.
На сайте Госдумы размещено сообщение Володина, в котором говорится, что фашисты и их пособники убили в 1933-1945 годах 6 миллионов евреев. Володин заявляет, что Холокост в истории человечества является одним из самых чудовищных преступлений. Он отмечает, что у этого преступления не может быть срока давности и его нельзя оправдать.
Володин заявил о необходимости знать и помнить правду о событиях тех лет и передавать её следующим поколениям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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