ИА «Ореанда-Новости». В 2017 году Россия прошла пик закупок вооружения, сейчас власти продолжат снижать расходы на военную сферу, рассказал глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенёв.

В 2018 году в пятёрку стран с самыми высокими расходами на закупку вооружения стали США, КНР, Саудовская Аравия, Индия и Франция, подсчитал Стокгольмский институт. На эти пять стран приходились более половины мировых военных расходов. Россия за прошлый год в этом рейтинге опустилась на шестое место.

Со слов Гутенёва, это ожидаемо, так как ранее в стране была принята программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса, в ней было прописано, что пик придётся на 2018 год (три процента ВВП), после объёмы затрат будут снижаться, в 2019 году планируется 2,7% от ВВП.