По словам Вострецова, к нему на приём часто приходят люди, которые жалуются на то, что не могут найти работу, имея при этом два или даже три высших образования. Депутат назвал таких людей «странными».При этом депутат сообщил, что всем, у кого есть дипломы, не хватит места, например, в «Газпроме»., вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет», — цитирует его агентство новостей.Слова парламентария вызвали широкий резонанс. Позже он объяснил, что советовал россиянам работать на низкооплачиваемых вакансиях только в качестве временного варианта.Ранее Вострецов внёс в Госдуме законопроект, который обязывает неработающих россиян самостоятельно платить за себя взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Если же граждане будут отказываться платить, Вострецов предлагает их наказывать штрафом. При этом от выплат соцвзносов депутат предлагает освободить получателей пособия по безработице, социальных пенсий и пенсий по старости, а также тех, кто находится на иждивении.