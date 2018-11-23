23.11.2018, 17:35
В Госдуме советуют россиянам с дипломом идти в маляры и уборщицы
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Государственно Думы, член комитета по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что граждане с высшим образованием, которые не могут устроиться на работу в Госдуму или «Газпром», должны найти работу маляра или повара.
По словам Вострецова, к нему на приём часто приходят люди, которые жалуются на то, что не могут найти работу, имея при этом два или даже три высших образования. Депутат назвал таких людей «странными». Вострецов рассказал агентству «Ридус», что сегодня биржи труда переполнены вакансиями маляров, уборщиц или продавцов. «Они воротят нос. Ну так и кто виноват, что они такие белоручки? Не можешь заинтересовать работодателя своими профессиональными навыками — иди работай руками и плати налоги», — заявил парламентарий.
При этом депутат сообщил, что всем, у кого есть дипломы, не хватит места, например, в «Газпроме». По мнению Вострецова, любой человек хотел бы работать и в Госдуме. «Кому это было очень надо, те и пошли в депутаты. А тем, кому это было почему-то не надо — тем не до жиру, идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет», — цитирует его агентство новостей.
Слова парламентария вызвали широкий резонанс. Позже он объяснил, что советовал россиянам работать на низкооплачиваемых вакансиях только в качестве временного варианта. Вострецов отметил, что СМИ неверное передали его слова – на самом деле он говорил без насмешки. При этом он заявил, что в будущем готов и сам овладеть рабочей специальностью.
Ранее Вострецов внёс в Госдуме законопроект, который обязывает неработающих россиян самостоятельно платить за себя взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Если же граждане будут отказываться платить, Вострецов предлагает их наказывать штрафом. При этом от выплат соцвзносов депутат предлагает освободить получателей пособия по безработице, социальных пенсий и пенсий по старости, а также тех, кто находится на иждивении.
По словам Вострецова, к нему на приём часто приходят люди, которые жалуются на то, что не могут найти работу, имея при этом два или даже три высших образования. Депутат назвал таких людей «странными». Вострецов рассказал агентству «Ридус», что сегодня биржи труда переполнены вакансиями маляров, уборщиц или продавцов. «Они воротят нос. Ну так и кто виноват, что они такие белоручки? Не можешь заинтересовать работодателя своими профессиональными навыками — иди работай руками и плати налоги», — заявил парламентарий.
При этом депутат сообщил, что всем, у кого есть дипломы, не хватит места, например, в «Газпроме». По мнению Вострецова, любой человек хотел бы работать и в Госдуме. «Кому это было очень надо, те и пошли в депутаты. А тем, кому это было почему-то не надо — тем не до жиру, идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет», — цитирует его агентство новостей.
Слова парламентария вызвали широкий резонанс. Позже он объяснил, что советовал россиянам работать на низкооплачиваемых вакансиях только в качестве временного варианта. Вострецов отметил, что СМИ неверное передали его слова – на самом деле он говорил без насмешки. При этом он заявил, что в будущем готов и сам овладеть рабочей специальностью.
Ранее Вострецов внёс в Госдуме законопроект, который обязывает неработающих россиян самостоятельно платить за себя взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Если же граждане будут отказываться платить, Вострецов предлагает их наказывать штрафом. При этом от выплат соцвзносов депутат предлагает освободить получателей пособия по безработице, социальных пенсий и пенсий по старости, а также тех, кто находится на иждивении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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