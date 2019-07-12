ИА «Ореанда-Новости» Телемост между Россией и Украиной, который состоялся 12 июля, может улучшить отношения между государствами не только в сфере культуры, но и на межправительственном уровне. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Он отметил, что Киеву необходимо отказаться от агрессивной риторики. Телемост состоялся в эфире программы «Надо поговорить» на телеканале «Россия-1». Российские и украинские деятели культуры и спорта обсудили объединяющие государства факторы.