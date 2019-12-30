Он сказал, что это будет этичным поступком.Накануне Владимиром Петровым, работающим в Заксобрании Ленинградской области, было предложено главе правительства России Дмитрию Медведеву усилить контроль за тем, как расходуются средства бюджета на праздники для госслужащих. Также он предложил Медведеву ввести правила поведения для чиновниках на корпоративах.Депутат заявил, что после подобных мероприятий государственные и муниципальные служащие размещают в социальных сетях видео и фото, "не соответствующие своему статусу". Это, по его словам, сказывается негативным образом на имидже власти.