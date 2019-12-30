30.12.2019, 14:11
В Госдуме высказали предложение сравнять депутатскую зарплату со средней по стране
ИА «Ореанда-Новости». Олег Нилов, работающий на должности первого зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту, предложено в качестве подарка жителям России на Новый год уровнять зарплату депутатов и среднюю зарплату в стране. Он сказал, что это будет этичным поступком.
Накануне Владимиром Петровым, работающим в Заксобрании Ленинградской области, было предложено главе правительства России Дмитрию Медведеву усилить контроль за тем, как расходуются средства бюджета на праздники для госслужащих. Также он предложил Медведеву ввести правила поведения для чиновниках на корпоративах.
Депутат заявил, что после подобных мероприятий государственные и муниципальные служащие размещают в социальных сетях видео и фото, "не соответствующие своему статусу". Это, по его словам, сказывается негативным образом на имидже власти.
Накануне Владимиром Петровым, работающим в Заксобрании Ленинградской области, было предложено главе правительства России Дмитрию Медведеву усилить контроль за тем, как расходуются средства бюджета на праздники для госслужащих. Также он предложил Медведеву ввести правила поведения для чиновниках на корпоративах.
Депутат заявил, что после подобных мероприятий государственные и муниципальные служащие размещают в социальных сетях видео и фото, "не соответствующие своему статусу". Это, по его словам, сказывается негативным образом на имидже власти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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