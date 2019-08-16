ИА «Ореанда-Новости» Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину письмо, в котором предлагается ввести санкции за выгул опасных собак без поводка и намордника.

К нарушителям предполагается применять такие меры, как штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от 5 до 10 дней или обязательные работы на срок до 30 часов.

Аманлиев предлагает ввести в Кодекс РФ об административных правонарушениях специальную статью «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». Он указывает на то, что принятый в конце 2018 года закон «О жестоком обращении с животными» запрещает выгул опасных собак без поводка и намордника, однако наказания за нарушение запреты до сих пор не установлено. Правозащитник также напомнил, что список опасных пород собак уже утверждён правительством России.