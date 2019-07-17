ИА «Ореанда-Новости» Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий право государственных инспекторов труда обращаться в службу судебных приставов в связи с непогашенными задолженностями по заработной плате.

В сообщении пресс-службы Минтруда указано, что законопроект позволит ускорить выплату задолженности по зарплате, что будет способствовать нормализации отношений на рынке труда и нивелирует конкурентное преимущество недобросовестных работодателей.

Глава Минтруда Максим Топилин разъяснил, что новая мера может быть применена к работодателю «только в случае неисполнения должником в срок ранее выданного предписания». При этом взыскание может быть обращено только на не оспариваемую работодателем сумму начисленной зарплаты. Нововведение, подчеркнул министр, даёт возможность разрешить вопрос в досудебном порядке.